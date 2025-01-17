خنشلة.. الثلوج تشلّ الحركة ومركبات عديدة عالقة بطريق شيليا ببوحمامة 

تسبّب الازدحام المروري وكميات الثلوج المعتبرة التي تساقطت مساء اليوم، على بعض المرتفعات بإقليم دائرة بوحمامة، في إرباك و شلّ حركة المرور وتشكيل صعوبة في السير بالطرقات الوطنية والولائية.

وتدخلت على إثر ذلك مصالح الحماية المدنية ومديرية الأشغال العمومية ومصالح الدرك الوطني، وكذا أفراد الهلال الأحمر الجزائري بالولاية لفتح الطرقات المغلقة والتكفل بالمسافرين العالقين لساعات طويلة.

وذلك بعدما سجلت غلق حركة المرور بالطريق الولائي رقم 172 في شطره الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة، بالضبط على مستوى بلدية بوحمامة بسبب تراكم الثلوج. إذ لا تزال عائلات عالقة لحد الآن وسط ظروف مناخية صعبة للغاية.

في السياق ذاته، تم فتح الطريق الولائي رقم 3، فجّ امحمد عند النقطة الكيلومترية 10. وكذا إزاحة الثلوج من طريق تافرنت وميلي بإقليم دائرة عين طويلة.

وأمام هذه الوضعية، لا تزال الجهود متواصلة لفتح الطرق المغلقة من طرف المصالح المعنية.