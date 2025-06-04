خنشلة.. توقيف شخص بحوزته أزيد من كلغ كوكايين وكمية من الإكستازي والبريغابلين

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة من الإطاحة بشخص بحوزته كمية معتبرة من الكوكايين والمؤثرات العقلية.

العملية تمت على إثر معلومات تحصل عليها عناصر المصالح ذاتها، مكنتهم من توقيف مسبوق قضائياً يبلغ من العمر 47 سنة.

المشتبه فيه كان على متن مركبة سياحية بمدينة خنشلة، بحوزته 1 كلغ و190 غراماً كوكايين. و5070 كبسولة بريغابلين 300 ملغ، و4 أقراص إكستازي. بالإضافة إلى مبلغ 140.000 دج من عائدات الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه به وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.