خنشلة.. توقيف فتاة نشرت مقاطع مخلة بالحياء على تيك توك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، بالتنسيق مع أمن دائرة قايس، من توقيف فتاة تبلغ من العمر 23 سنة على خلفية قيامها بنشر مقاطع فيديو مخلة بالحياء عبر منصة تيك توك.

وتمت العملية بناءً على المراقبة الدورية التي تقوم بها فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ تمّ رصد حساب إلكتروني على تيك توك تقوم صاحبته بنشر مقاطع تتضمن إيحاءات لفظية وإشارات خادشة للحياء، مرفقة بمقاطع موسيقية تحتوي على عبارات نابية.

وبعد تحديد هوية المشتبه بها، تم توقيفها بمدينة قايس، وإنجاز ملف جزائي ضدها قبل تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.