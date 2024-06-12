خنشلة: عامان حبسا نافذا وغرامة مالية في حق فتاة بتهمة نشر أجوبة امتحان البكالوريا

أصدرت محكمة قايس عقوبة عامين حبس نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 250 ألف دينار جزائري في حق فتاة قامت بنشر أجوبة امتحانات البكالوريا.

وجاء في بيان الهيئة القضائية ذاتها، أنه ” عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس الرأي العام أنه في إطار مكافحة جريمة المساس بنزاهة الإمتحانات، تم تسجيل قضية تتعلق بنشر أجوبة إمتحانات شهادة البكالوريا بإستعمال وسائل الاتصال عن بعد ضد المسماة ( ب. ك)

بعد إستكمال التحقيق الابتدائي، تم اليوم 2024/06/12 تقديم المشتبه فيها أمام النياية وإحالة القضية على محكمة الجنح أين صدر حكم يقضي بمعاقبتها بـ 02 سنتين حبسا نافذة و250 ألف دينار جزائري غرامة نافذة. “