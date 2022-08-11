خنوسي يهدي الجزائر رابع ميدالية في الألعاب الإسلامية

تمكّن الرياضي الجزائري أسامة خنوسي من رفع عدد ميدايات الجزائر في رياضة ألعاب القوى إلى أربعى عقب. تحصله على برونزية في رمي القرص اليوم الخميس.

و تجري المنافسة بمدنية قونية التركية.

وقالت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم، أن أسامة خنوسي حققّ رمية قدرها 60 مترا و59 سم.

كما أكّدت أن البطل الجزائري حسّن الرقم الوطني الذي كان محطما يوم 2 جويلية 2022 بألعاب وهران.

فيما حقق علي حكيم ميدالية برونزية أخرى في اختصاص الرافل فردي رجال. كما تمكنت لامية عيساوي من نيل ميدالية برونزية في اختصاص الرافل فردي سيدات.

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