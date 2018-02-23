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خوالد :”دوري السعودية ليس ضعيفا.. وأقوى من البطولة الجزائرية “

الرياضة
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خوالد :”دوري السعودية ليس ضعيفا.. وأقوى من البطولة الجزائرية “ صورة مُركبة
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الدولي الجزائري، نصر الدين خوالد، بأن الدوري السعودي أقوى وبمراحل من “دوري موبيليس للمُحترفين” في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة.

وقال :”عندنا يعتقدون بأن الكرة السعودية ضعيفة، ولكن عندما تدخلها ترى شيئا مُغايرا كُليا، وكل ظروف الإحتراف والعمل مُتوفرة عندهم”.

وأضاف :”الدوري السعودي أقوى بكثير من الجزائري ومن جميع النواحي، خاصة من ناحية الملاعب التي تُساعد على تطبيق كُرة جميلة”.

وختم :”هنا في السعودية ماتسمعش السبان والكلام الفاحش، ولا أحد يفرض ضغطا عليك، وحتى الإداريون يُساندونك سواءً فزت أو خسرت”.

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