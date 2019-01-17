خوالد: “مواجهة الأهلي فرصة لبعث حظوظنا في رابطة الأبطال”

إعتبر نصر الدين خوالد، أنّ المباراة التي تنتظر فريقه شبيبة الساورة، أمام الأهلي المصري، فرصة لبعث حظوظهم في رابطة الأبطال.

وصرح خوالد، لتلفزيون “النهار”: “نسينا هزيمة تنزانيا، وتفكيرنا منصب حاليا على مباراة الأهلي، التي ستحفزنا للعودة في هذه المنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “أجرينا تحضيرات في المستوى طيلة الأسبوع، استعدادا لهذه المباراة، وسنعمل لتقديم أفضل ما لدينا في هذه المواجهة”.

وتابع مدافع شبيبة الساورة، نصر الدين خوالد: “المباراة ستكون عرس كبير في منطقة بشار، أمام فريق عالمي بحجم الأهلي المصري”.