خوالد وبولعويدات ينضمان رسميا لأُحد السعودي

انضم اللاعبان الجزائريان نصر الدين خوالد والهادي بولعويدات، رسميا إلى نادي أحد السعودي، وأعلنت إدارة الفريق انهاء اجراءات التعاقد معهما.

ووقع اللاعبان، على عقدي انضمامها إلى الدوري السعودي مساء أمس السبت، وحسب موقع الفريق الرسمي فإن عقديهما يمتدان إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وانهى خوالد مسيرته مع فريقه السابق، اتحاد العاصمة بعد مشوار طويل دام لـ 11 سنة، خاض فيها 288 مباراة وفاز بـ 6 ألقاب معه.

حيث فضل خوض تجربة احترافية في الدوري السعودي، الذي اصبح يستقطب اللاعبين الجزائريين.

بينما فضل بولعويدات تطليق نصر حسين داي، وتجريب حظه في السعودية.

وبانضمام خوالد وبولعويدات، يكون عدد الجزائريين ارتفع إلى 4 في نادي أحد، بعد كل من الحارس دوخة والمدرب نغيز.