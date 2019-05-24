“خوانفران” يفتح الطريق أمام “عطال” للإنضمام إلى “أتليتكو مدريد” !

الرياضة
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“خوانفران” يفتح الطريق أمام “عطال” للإنضمام إلى “أتليتكو مدريد” !
بقلم أمير بهلول

بعد الأخبار التي راجت مؤخرا حول إمكانية انضمام “عطال” إلى “أتلتيكو مدريد”، أعلن النادي الإسباني رحيله مدافعه “خوانفران”.

حيث كان المدافع الإسباني يشغل منصب ظهير أيمن ولعب لعدة سنوات مع “الروخي بلانكوس”، قبل أن يقرر إنهاء مسيرته مثله مثل بعض اللاعبين الأخيرين في صورة “غودين وغريزمان”.

نهاية جيل بالنسبة لأشبال “سيميوني”، وهذا ما يجعله يفكر في إعادة هيكلة الفريق وضم عدد من اللاعبين المميزين من أجل منافسة البارصا والريال الموسم المقبل.

يذكر أن هناك اهتمام كبير بخدمات “عطال” في مختلف الأندية الأوروبية سواء في إنجلترا، إسبانيا، فرنسا وحتى في إيطاليا.


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