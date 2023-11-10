خوان غاريدو :”كنا الأفضل ويجب التركيز للظفر بالألقاب”

أكد مدرب إتحاد العاصمة خوان كارلوس غاريدو أحقيته و لاعبيه في الفوز بنقاط الداربي على حساب شباب بلوزداد في القمة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال كارلوس غاريدو خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “كنا أفضل من شباب بلوزداد، الذي سجل هدفه بعد خطأ تحكيمي، في الشوط الأول كانت الأمور معقدة بعض الشيء بالنسبة لنا لكن في الشوط الثاني تغيرت المعطيات وقمنا بردة فعل قوية”.

كما أضاف غاريدو “قدمنا مباراة جيدة على طول الخط وأشكر اللاعبين على مجهوداتهم”.

وختم مدرب سوسطارة “يجب أن نركز كثيرا على مثل هذه المباريات للعمل على تحقيق الألقاب”.

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