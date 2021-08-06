“خوان لابورتا”: “فعلنا أفضل شيء لبرشلونة وسنبدأ حقبة جديدة بعد رحيل ميسي “

أبدى “خوان لابورتا” رئيس “برشلونة“، عن أسفه بعد رحيل النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” مؤكدا أن هذا الأخير كان يريد البقاء في صفوف الفريق لكن سقف الرواتب ورابطة الليغا وبعض العواقب الأخرى حالت دون ذلك.

وقال “لابورتا” في مؤتمر صحفي: ” ميسي أفضل لاعب في العالم وبالتأكيد نشكره على كل شيء، أراد ليو البقاء، نحن أردناه أن يبقى، أشكر جميع المفاوضين خلال الأشهر الماضية، قدمنا مجهودات كبيرة من اجل تجديد ميسي لكن كان هنالك العديد من الأمور”.

وأضاف: ” بطبيعة الحال حاولنا ان نصل لوضعية جيدة في برشلونة من أجل استمرار ميسي لكن كما قلت هذه العملية لو قبلنا عرض الليغا كانت ستؤثر على النادي”.

وتابع: “بسبب الوضعية الإقتصادية للنادي والرواتب كل ذلك ادى الى عدم تجديد ميسي، من أجل تسجيل ليو، كان على النادي الاتفاق على عقد من شأنه أن يؤثر على النادي لمدة 50 عاما من حيث حقوق التلفزيون، أنا لست على استعداد للقيام بشيء يؤثر على النادي من أجل أحد، برشلونة فوق الجميع حتى أفضل لاعب”.

في حين ختم كلامه: ” وصلنا إلى نقطة حيث كان علينا ترك العواطف جانبا، ستبدأ مرحلة جديدة داخل النادي مرحلة ما بعد ميسي، دائما نسعى لتقديم الأفضل للنادي، ليو ترك لنا إرثاً وتاريخ كبير من اجل هذا النادي ونحن ممتنون له”.