خوجة: “نتمنى اسعاد جمهور المولودية في نهائي الكأس”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى لاعب مولودية الجزائر، حسان خوجة، أمله رفقة بقية زملائه في اسعاد جماهير الفريق، في نهائي كأس الجمهورية.
وصرح حسان خوجة، لتلفزيون “النهار”: “قبل تعرفنا على موعد خوض نهائي الكأس، كنا متوترين نوعا ما”.
كما اضاف لاعب المولودية: “بعد دخولنا في الأسبوع الأخير من التحضيرات استعدنا تركيزنا، والمدرب وضعنا في أفضل الظروف”.
وتابع حسان خوجة: “نتمنى اسعاد جماهير مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبلة، ونقاسمهم الفرحة”.
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