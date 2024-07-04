خوجة: “نتمنى اسعاد جمهور المولودية في نهائي الكأس”

أبدى لاعب مولودية الجزائر، حسان خوجة، أمله رفقة بقية زملائه في اسعاد جماهير الفريق، في نهائي كأس الجمهورية.

وصرح حسان خوجة، لتلفزيون “النهار”: “قبل تعرفنا على موعد خوض نهائي الكأس، كنا متوترين نوعا ما”.

كما اضاف لاعب المولودية: “بعد دخولنا في الأسبوع الأخير من التحضيرات استعدنا تركيزنا، والمدرب وضعنا في أفضل الظروف”.

وتابع حسان خوجة: “نتمنى اسعاد جماهير مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبلة، ونقاسمهم الفرحة”.