خوخي:”سنبذل قصارى جهدنا للفوز على الجزائر وبلوغ النهائي”

أكد لاعب المنتخب القطري “بوعلام خوخي” أن العنابي سيفعل المُستحيل لعبور الخضر وبلوغ نهائي كأس العرب.

اللاعب الجزائري المُجنس من قطر قال في تصريحات للاعلاميين اليوم الأحد على هامش تدريبات العنابي.

“سنواجه منتخبا صاحب خبرات كبيرة، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.. لكن هذا لا يمنع أننا سنبذل قصارى جهدنا، من أجل الوصول لما نصبوا إليه، وهو الفوز والتأهل للنهائي”.

كما ختم:”راضون عما قدمناه حتى الآن في البطولة، وبالطبع نطمح للمزيد، بعدما دخلت المنافسات مراحلها الحاسمة والنهائية”.