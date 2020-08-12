خورخي مينديز يتجه بغولام إلى البريمرليغ

يعمل خورخي مينديرز، وكيل الأعمال الشهير للدولي الجزائري فوزي غولام، لاعب نابولي، على اخراج هذا الأخير من ايطاليا، ونقله إلى أحد أندية البريمرليغ.

وحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، يعمل خورخي مينديز، على تحويل غولام، إلى نادي ويلفرهامبتون، الذي يقدم مستوايات كبيرة منذ موسمين.

وأكد ذات المصد، أن الدولي الجزائري يملك العديد من العروض، رغم تراجع مستاه منذ عودته من لإصابة، وعدم مشاركته بانتظام في مباريات فريقه.

ولن يجد خورخي مينديز، وكيل أعمال فوزي غولام، صعوبة في تحويله إلى ناد أوروبي آخر، بالنظر لعلاقاته الكبيرة في أوروبا، وللقيمة الثابتة التي يمثلها غولام.