خورخي مينديس يتدخل لحل أزمة غولام

يتحرك خورخي مينيديس، وكيل أعمال الدولي الجزائري فوزي غولام، من أجل حل الأزمة التي يعيش فيها هذا الأخير، منذ أشهر.

وأشارت تقارير إعلامية إيطالية، بأن رجل الأعمال البرتغالي، يبحث عن فريق جديد لصاحب القذفات الصاروخية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويسعى مينديس، لتلبية رغبة مُوكله، الساعي للتواجد مع نادٍ يضمن له اللعب بصفة مُنتظمة خلال العام الجديد 2020.

ويمتلك خريج مدرسة سانت إيتيان، العديد من المُقترحات، وبصفة خاصة من الليغ 1 الفرنسية.

وتُشير كل المُعطيات، لقيامه بتغيير الأجواء في الفترة القادمة، خاصة وأنه لا يدخل في حسابات نابولي ومنذ فترة طويلة.