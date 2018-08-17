“خورخي مينديس” يعد الجزائري “آيت نوري” بنقله لناد كبير!

تعاقد الجزائري الصاعد، ريان آيت نوري، مع وكيل أعمال اللاعبين الشهير “خورخي مينديس”، والذي سيتكفل بعملية تحويله من “أونجي” قريبا.

وكشفت جريدة “ليكيب” بأن الظهير الأيسر، تحصل على وعد من رجل الأعمال البرتغالي، بتحويله لناد كبير يضمن له اللعب مُباشرة.

ووفقا لذات المصدر، فإن الوجهة الأقرب لصاحب الـ17 عاما هي إماراة “موناكو”، خاصة وأن المدرب “ليوناردو جارديم” مُعجب به كثيرا.

يُشار بأن “آيت نوري” رُقي مؤخرا لأكابر “أونجي”، ويُشبه “نذير بلحاج”، بفضل نزعته الهجومية وقدرته على شغل الرواق الأيسر كاملا.