“خورخي مينديس” يُريد إعادة “غولام” إلى فرنسا

عاد إسم الدولي الجزائري، فوزي غولام ليتداول على طاولة بطل الدوري الفرنسي، “باريس سان جيرمان” مع افتتاح الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف جريدة “لو فيغارو” عن قيام وكيل أعمال مدافع نابولي الإيطالي، “خورخي مينيديس” بعرضه رسميا على إدارة “البي أس جي”.

ووفقا لنفس المصدر، فإن مُسيري فريق عاصمة “الجن والملائكة” مُهتمون كثيرا بهذا المُقترح، خاصة وأنهم يُريدون ظهيرا أيسرا جديدا وبسرعة.

وتنوي، إدارة الرئيس “الخليفي” التخلي عن الجزائري الأصل “برشيش” الذي لم يقنع المدرب “توخيل”، وتعويضه بالمتألق مع “البيرتينوبي” الموسم الماضي.