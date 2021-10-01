خوسيه مانويل ألباراس: “الجزائر شريك موثوق من الدرجة الأولى ويفي بإلتزاماته”

أكد وزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، أن الجزائر تعتبر شريكا اقتصاديا موثوقا من الدرجة الأولى ودائما يفي بالتزاماته اتجاه إسبانيا.

وقال ألباراس بوينو عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، إنّ “الجزائر تعتبر شريكا إقتصاديا من الدرجة الأولى بالنسبة لإسبانيا. وكانت دائما شريكا موثوق يفي بالتزاماته. وقد شعرت بالاطمئنان اليوم بشأن استمرار التموين “بالمحروقات”.

وكشف في ذات السياق، أن البلدين يتطلعان إلى أن يبلغ تعاونهما الإقتصادي المستوى المنشود. وأن يكون مربحا لكلا الجانبين. مؤكدا رغبة البلدين في “الارتقاء بشراكتهما الطاقوية إلى قطاعات مبتكرة تسمح بالتوجه نحو الانتقال الطاقوي”.

و في الجانب السياسي، أشار المسؤول إلى “رغبة إسبانيا في الشروع في تحضير الاجتماع رفيع المستوى القادم المرتقب في إسبانيا”. والذي من شأنه أن يسمح بتحديد القطاعات المبتكرة. لاسيما الطاقات المتجددة والفلاحة و بناء السفن”.

من جهته بلّغ الباريس بوينو الرئيس تبون رسالة صداقة من الملك و رئيس الحكومة الاسبانية. مبرزا “الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين التي تعتبر علاقات جوار و صداقة”.

و لدى تطرقه الى العلاقات بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي، أشار ذات المتحدث إلى “استعداد إسبانيا للعمل من أجل تعميق العلاقات بصفة تعود بالفائدة على جميع الأطراف. مضيفا أن إسبانيا ستعمل على تعزيز علاقاتها بشكل أكبر مع الجزائر”.

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