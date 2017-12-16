خوسي ماريا:”الفوز على السياسي يُعادل شهادة الماستر بالنسبة للاعبين”

إعترف خوسي ماريا مُدرب نادي بارادو بأهمية الفوز على شباب قسنطينة، اليوم السبت، في الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب.

وقال خوسي ماريا لموقع “النهار أونلاين” بعد نهاية اللقاء الذي إحتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين:”الفوز على السياسي يُعادل شهادة الماستر”.

وأضاف مُدرب الباك:”لدينا فريق شاب وطموح نحن بصدد تكوينه لذلك الفوز على فريق شباب قسنطينة يُمثل إنجاز كبيرا للاعبينا الشبان”.

وأكد التقني الإسباني أن فوز فريقه بهدفين دون رد على حساب الرائد يُعتبر مُستحقا:”فوزنا اليوم ضد السياسي لا غبار عليه”.