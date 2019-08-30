خوسي ماريا يتنبأ باحتراف المزيد من لاعبي بارادو

أبدى المدرب السابق لنادي بارادو، الإسباني خوسي ماريا نوغيز، سعادته باحتراف لاعبيه السابقين من نادي بارادو، في أندية أوروبية.

ونشر خوسي ماريا نوغيز، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جء فيها: “عطال، مزياني، نعيجي، الملالي بوداوي”.

وأضاف: “سعيد جدا، بوجود 5 لاعبين، من فترة تواجدي في نادي بارادو، في الدرجة الأولى الفرنسية، وهو دوليون جزائريون، وأبطال إفريقيا، هناك المزيد..”.

وأرفق المدرب الإسباني خوسي ماريا نوغيز، تغريدته هذه، بمجوعة من الصور، رفقة لاعبيه السابقين على غرار عطال، مزياني، بوداوي، وملالي”.