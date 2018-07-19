خوسي ماريا يتنبأ بمستقبل كبير للاعب الخضر

هنأ المدرب السابق لنادي بارادو، خوسي ماريا نوغيس، الدولي الجزائري يوسف عطال، بانضمامه لنادي نيس الفرنسي، متوقعا له مستقبلا كبيرا.

ونشر المدرب الإسباني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “تهانينا على وجهتك الجديدة، سعيد جدا من أجلك”.

وعبر المدرب السابق لنادي بارادو، عن أمنياته بالتوفيق ليوسف عطال، مضيفا: “مستقبل كبير، حظ موفق لك يوسف”.

يذكر أن خوسي ماريا نوغيس، المدرب الحالي لأهلي برج بوعريريج، سبق له الإشراف على يوسف عطال، عندما كان لاعبا في صفوف نادي بارادو.