خوفا من إنتشار كورونا.. معاقبة البصق خلال المباريات!

قدم رئيس اللجنة الطبية التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، إقتراحا بمعاقبة أي لاعب يقوم “بالبصق” خلال المباريات على أرضية الملعب خوفا من إنتشار فيروس كورونا.

وقال دوهوج، لصحيفة “تيليغراف” الإنجليزية، إنه يجب مراعاة الظروف الصحية بعناية كبيرة، مع عودة منافسات كرة القدم، مشيرا إلى أن البصق عادة شائعة بين اللاعبين، وهو أمر غير صحى على الإطلاق، ويجب تجنبه مع بداية عودة المنافسات.

أضاف رئيس لجنة الصحة فى الفيفا، قائلا:”ربما يمكن معاقبة أى لاعب يقوم بالبصق على أرضية الملعب، بإشهار البطاقة الصفراء له من جانب حكم المباراة”.