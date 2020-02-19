خوفا من الشقاق.. ماكرون يفرض قيودا على إيفاد الأئمة إلى فرنسا

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيتم فرض قيود على إيفاد دول أجنبية للأئمة والمعلمين إلى فرنسا.

وقال ماكرون، يوم أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في مدينة مولوز نقلا عن وكالة رويترز، “أن ذلك سيكون بهدف القضاء على ما وصفه بخطر الشقاق”.

وأضاف قائلا “إن إنهاء هذا النظام في غاية الأهمية لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية”.

وأكد “أن الدول توفد 300 إمام إلى فرنسا سنويا، وان عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الاعداد”.

وأوضح “أن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية، والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة”.