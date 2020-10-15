خوفا من انهيارها.. إجلاء 9 عائلات من بناية في القصبة

تم، إجلاء قاطني بناية ببلدية القصبة، من قبل مصالح الحماية المدنية بالعاصمة، لوجود تصدعات على مستوى سطح هذه البناية المتكونة من 3 طوابق.

وأبرز المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، أن مصالحه سخرت أعوان الحماية المدنية وشاحنات وسيارات إسعاف.

وأكد برناوي على “الجاهزية التامة” لمصالحه من أجل التدخل لحماية لمواطن تحسبا لأي وضعية يمكن تسجيلها، في حالة انهيار البناية.

من جهته، أوضح رئيس بلدية القصبة، عمر زتيلي، أن البناية تم تصنيفها، ضمن “الخانة الحمراء مع إمكانية ترميمها”.

وأشار المتحدث، إلى أن سكان البناية تم إجلاؤهم، بغرض القيام بعمليات ترميم هذه البناية التي تضم تسع عائلات.

وأكد زتيلي في ذات الصدد، أن فترة ترميم هذه البناية سيتم تحديدها لاحقا من قبل مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالترميم.