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قناة النهار

خويا حساس ما يقبلش النقد..يزعف ويتقلق بزاف كيفاش نديرو معاها

بقلم قناة النهار
خويا حساس ما يقبلش النقد..يزعف ويتقلق بزاف كيفاش نديرو معاها
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خويا حساس ما يقبلش النقد..يزعف ويتقلق بزاف كيفاش نديرو معاها

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