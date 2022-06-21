قناة النهار خويا حساس ما يقبلش النقد..يزعف ويتقلق بزاف كيفاش نديرو معاها بقلم قناة النهار نشر في 21 جوان 2022 - 13:36 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 64 0 خويا حساس ما يقبلش النقد..يزعف ويتقلق بزاف كيفاش نديرو معاها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DAeXb اقرأ أيضا اليوتيوبر المصري علي سعيد: أتمنى زيارة قسنطينة والصحراء قناة النهار 02 جوان مراكز الرصد الجوي العالمية تصنف الجزائر ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم قناة النهار 05 جوان "مترشح لإجتياز البكالوريا .." في البداية كنت خايف كي شفت الموضوع بكيت من الفرحة قناة النهار 14 جوان صريح جدا: هكذا يعبر الجزائريون عن حبهم لأبائهم قناة النهار 21 جوان جزائريون: أنس .. طفل توحد يحفظ القرآن الكريم قناة النهار 21 جوان طالع هابط: النوي يتغنى بجمال وهران ويشكر كل القائمين على إنجاح عرس الألعاب المتوسطية قناة النهار 09 جوان بكالوريا 2022: 6 حالات غش في الجلفة في اليوم الأول من الامتحانات أخبار الجزائر 13 جوان أولياء يتطلعون لمعدلات جيدة في البكالوريا..ماجيبش الباك وخلاص قناة النهار 13 جوان زينب تذرف الدموع على المباشر بعد إتصال والدها وتعبيره عن إفتخاره بها وبنجاحها قناة النهار 15 جوان طالع هابط: مستشفى متوقف منذ 6 أشهر بسعيدة بسبب أشغال الترميم في غياب كلي للمسؤولين قناة النهار 10 جوان