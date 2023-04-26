محرز احتياطيا في موقعة مانشستر سيتي وارسنال

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في القائمة الاحتياطية لفريقه مانشستسر سيتي قبل مباراة ارسنال في قمة البطولة الانجليزية.

وجدّد المدرب بيب غوارديولا تهميشه للدولي الجزائري رياض محرز، رغم تألق الأخير بشكل ملفت للإنتباه امام شيفيلد الذي سجّل في شباكه هاتريك.

ومن المنتظر، ان يعتمد المدرب الملقب بـ “الفيلسوف” على قائد الخضر بشكل احتياطي، وقد يفاجأ به في الشوط الثاني.

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