خياطة تتمنى التوفيق مع زوج صالح

آدم وحواء
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خياطة تتمنى التوفيق مع زوج صالح
بقلم النهار أونلاين

امرأة مقيمة بين ولايتي العاصمة وتيزي وزو، تبلغ من العمر 44 سنة ولم يسبق لها الزواج.

تمارس حرفة الخياطة وماهرة في هذا المجال، محجبة ممتلئة الجسم، متوسطة القامة وبيضاء البشرة ومسؤولة وأمينة.

تتمنى التوفيق مع زوج صالح يسترها في الحلال وتكون له سندا ودعما على مدى الأيام، من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

خاصة العاصمة أو بومرداس أو تيزي وزو، وأنّ يتراوح سنه ما بين 45 و66 عاما، عامل مستقر ولا تبالي بحالته الاجتماعية وإن كان معه أولاد.

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