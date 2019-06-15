خياطة ترغب في الزواج مع رجل يقدرها

امرأة مسؤولة وأمينة، من الجزائر العاصمة، تبلغ من العمر 44 سنة، مطلقة و أم لطفل، تمارس حرفة الخياطة.

مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، مهتمة بالشؤون المنزلية وبارعة في إدارتها، تسعى للارتباط على سنة الله والرسول المختار مع رجل يقدرها ويحترمها. ويسعى من أجل إسعادها من الجزائر العاصمة أو إحدى المدن المجاورة، يتراوح عمره ما بين 45 و55 سنة.

لا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا تشترط أن يكون لديه عمل مستقر ومسكن خاص، تعده بالوفاء والإخلاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131624

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