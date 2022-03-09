خياطة مهددة بالحبس لتهجمها على مؤسسات ورموز الدولة

تابع القطب الجزائي الوطني لمكافحة جرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، ملفا ثانيا يتعلق بالجريمة السبيرانية تورطت فيه خياطة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الخياطة تدعى “ل.أمال ” من مواليد 1979. وجهت لها تهمة إهانة هيئة نظامية. ونشر إشاعات وإعادة نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي. وذلك على خلفية إعادة نشرها لمنشورات لمدونين معارضين فارين بالخارج على غرار أمير ديزاد و العربي زيطوط. والتهجم على المؤسسات ورموز الدولة.

كما أن المتهمة وخلال محاكمتها فنّدت أي نية مسيئة لها مع مؤسسات الدولة. سواءا الشرطة أو الجيش، منوهة انها خياطة تستغل مواقع التواصل الإجتماعي في التسويق لحرفتها وأنها كانت تعيد نشر المناشير التي تحتوي على عدد متابعين ومشتركين كبيرين. ولم تكن تبحث عن مجتوى المناشير سوى عدد المتابعين لكسب متابعين في صفحتها للترويج لخياطتها.

من جهتها نفت ذات المتهمة أي مقصد لها في إهانة الهيئات الرسمية، كما نفت تحريضها التجمهر غير المسلح الذي دعى له “أمير ديزاد” في احتفالية عيد الاستقلال، واضافت عل لسان دفاعها انها لا تملك اي انتماء حزبي سياسي ولا جمعوي، وان غايتها لتطوير مهنتها اوقعها في شباك محظورة.

والتمس دفاعها إفادتها البراءة أإصلا من جميع التهم كونها لا تملك أي حقد على مؤسسات الدولة ولا على رئيس الجمهورية. وامام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج مع المصادرة.