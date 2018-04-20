خياطي: العاصميون يستهلكون 7 آلاف خروف يوميا

قال الزاوي خياطي رئيس لجنة الفلاحة والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي، أنّ العاصميون يستهلكون مابين 50 و70 ألف خروف أسبوعيا.

وأضاف خلال حديثه لـ”النهار أونلاين”، أن المواطنون بولاية الجزائر العاصمة يستهلكون حوالي 7 آلاف خروف يوميا.

غير أن الإشكال المطروح حول طريقة ومكان ذبح هذه المواشي بما أنها لا تدخل الأسواق الأسبوعية التي تفتقر إليها العاصمة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الموالين يتعمدون على عدم الدخول إلى الأسواق الأسبوعية الرسمية ودفع مبلغ 100 دينار.

وهو ما يؤدي إلى ذبح الخروف والبقر بطريقة عشوائية وفوضوية

وأكد خياطي، أن هنالك 200 فضاء لبيع المواشي بالعاصمة بطريقة غير منتظمة وفوضوية، وهو ما يؤدي إلى فرض خسائر بالجملة.

للخزينة العمومية وحتى الأضرار ستلحق بصحة المواطن بسبب جهل طريقة ذبح هذه الكباش والخرفان.

بالإضافة إلى أن إنعدام الأسواق الأسبوعية بالعاصمة يؤدي إلى فقدان 800 منصب شغل على الأقل.