خياطي للنهار أونلاين: هذه أسعار لقاح “كورونافاك” الجزائري

كشف مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث في تصريح خص به النهار أونلاين. أن سعر لقاح كورونافاك الذي سيتم الانطلاق في انتاجه غدا الخميس سيكون أقل بـ 40 بالمئة من سعره العالمي.

وأفاد البروفسور على هامش حفل تنصيب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أن اللقاح يحمل نفس تركيبة اللقاح الصيني سينوفاك إلا أنه تم تغيير إسمه إلى كورونافاك نظرا لإنتاجه في الجزائر.

وأشار خياطي أن إنتاج كميات كبيرة من لقاح مصادق عليه من منظمة الصحة العالمية سيفتح للجزائر أبواب التصدير على مصرعيه.

كما أشار أن مصادقة 12 بلدا اوروبيا وآخرها فرنسا على اللقاح الصيني. إن دل على شيئ فإنما يدل على حسن اختيار الجزائر وحرصها على تطعيم المواطنين بالأفضل والأمن.