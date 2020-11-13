خياطي: من غير الممكن حاليا توقيف الدراسة.. ولم نسجل حالات كورونا في المدارس

أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفسور مصطفى خياطي، أنه من غير الممكن حاليا توقيف الدراسة للتلاميذ.

وقال في تصريح خص به إذاعة سطيف “اتركوا أبناءنا يدرسون والوباء لا يشكل أي خطر عليهم وأوليائهم”.

وأفاد خياطي أنه لم تظهر أية حالات وباء في المدارس بعد الاستئناف ، وفي كل دول العالم الاطفال يدرسون بشكل عادي .

وتوقع البروفسور ارتفاعا كبيرا لحالات الاصابة ببلادنا في الايام المقبلة، مشيرا أن نتيجة الحجر تظهر بعد اسبوعين من التنفيذ.

كما أكد أنه من غير الممكن انطلاق الموسم الجامعي اذا استمر الوضع هكذا، لأن الفيروس ينتشر في هذه الاوساط بقوة.

وقال إن لقاحات الإنفلونزا الموسمية ضرورية جدا لكبار السن والمرضى لكونها تشكل مضادات حيوية ضد كوفيد 19.

وأفاد “ليس لنا حل آخر للاسف سوى الوقاية والالتزام والتباعد واستخدام القناع الواقي، لان لقاح الفيروس لن يكون قريبا”.