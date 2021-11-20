خيانة أمي أقلبت حياتنا رأسا عن عقب..

خيانة أمي أقلبت حياتنا

سيدتي أتمنى أن لا تأخذوا رسالتي من باب كشف الستر على خطأ. ارتكبته أمي، لكن أنا أبحث عن الأمان الذي كنا نعم فيه من قبل، فالسكينة كانت تسود أرجا ء المنزل،

ووالديَّ كانا أقرب للمثالية في التعامل، والعطف علينا، كنت أرهما متحابين هادئين، لا يبخلان عنا بشيء، فجأة وفي صبيحة لا أنساها ما حييت انقلبت الأمور من النقيض إلى النقيض، استيقظنا على شتائم أبي لأمي .

خيانة أمي أقلبت حياتنا

لم أستطع التدخل بينهما خاصة حين فهمت أن سبب ذلك هو اكتشاف أبي لخيانة أمي، التي كانت تربطها علاقة بشاب أصغر منها سنا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في البداية أنكرت الموضوع، لكن بعدها واجهها بالأدلة،

في ذلك اليوم قمت بتحضير إخوتي الصغار، وذهبوا إلى المدرسة، أما أنا فلم أستطع الذهاب للجامعة، وما هي إلى دقائق حتى حضرا جدي وجدتي البيت، سألها عن الموضوع لكن لم تقوى على الحديث، فواجههم أبي بالموضوع، وانتهى الأمر بذهاب أمي إلى بيت أهلها،

وبعد مرور حوالي 20 يوما عادت أمي للبيت، فقد تمنيت لو أنها لم تعد، لان أبي صار يعاملها باحتقار كبير أمامنا، وهي لا تقوى على الدفاع عن نفسها، وفي كل زاوية من المنزل أجدها تذرف دموعها، كما قاطعها أعمامي وعماتي.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

صدقيني حبيبتي إن قلت أن قلبي انفطر أجلك ولأجل إخوتك، وسأقولها لكل الأمهات، أين كان عقل أمك حين خولت لها نفسها أن تتحدث إلى رجل أجنبي عنها .

يؤسفني أن أقول لك أن الأمور لن تعود كما كانت، وإن عادت فبعد وقت طويل من الزمن، لهذا من الأفضل يا أميرة أن تتوقفي عن طرح الأسئلة، لا تسألي أمك عن سبب بكائها، ولا والدك لماذا يتصرف بتلك الطريقة، لأن ذلك سيجرح أمك ووالدك الأيام كفيلة بأن تزرع الرحمة بينهما،