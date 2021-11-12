“خيانة جديدة” للوفي محرز

يتعرض الدولي الجزائري، رياض محرز، لـ”خيانة جديدة” داخل ناديه مانشستر سيتي، في حين أنه يعلن وفاءه له في كل مرة.

وكشفت صحيفة “مانشسر إيفينيغ نيوز“، في غضون ذلك، عن وجود نية لدى بيب غوارديولا، لتغيير رسمه التكتيكي من هنا فصاعدا.

ووفقا لذات المصدر، فإن محرز سيكون الضحية الأبرز، بإعتبار أن “الفيلسوف” ينوي الإعتماد على اليساريين يسارا وأصحاب القدم اليمنى يمينا.

وسيؤثر هذا التغيير لا محالة على وضعية قائد الخضر، بعد ذلك، لأنه يفضل اللعب يمينا والدخول في العمق بيُسراه.

أخيرا، كان رياض محرز قد أكد منذ يومين على ارتياحه مع “السكاي بلوز”، بعد ما تم تداول إشاعات عن رغبته في الرحيل.