خيبة أمل جديدة للمنتخب الوطني المدرسي في البطولة الإفريقية

تواصلت خيبات المنتخب الوطني المدرسي في البطولة الإفريقية لكرة القدم للمدارس 2025، المقامة بالعاصمة الغانية أكرا.

وتكبّد المنتخب الوطني المدرسي، صباح اليوم الخميس. الخسارة الثانية على التوالي، وهذه المرة بنتيجة ثقيلة أمام منتخب أوغندا (4-0).

ورغم الآمال الكبيرة التي علّقها الطاقم الفني، بقيادة المدرب محمد المهدي بن حديد، على هذه المواجهة لتدارك البداية السلبية أمام جنوب إفريقيا.

إلا أن المنتخب الوطني ظهر بوجه باهت مرة أخرى، وعجز عن مجاراة نسق المنافس أو بناء هجمات منظمة تتيح له العودة في اللقاء.

ودخل أشبال بن حديد اللقاء بشيء من الحذر، لكن سرعان ما فرض منتخب أوغندا سيطرته على مجريات اللعب، مستغلًا الأخطاء الدفاعية المتكررة وسوء التمركز في وسط الميدان، ليهز شباك “الخضر” أربع مرات دون ردّ.

وكان من المنتظر أن يفتتح المنتخب الوطني مشواره في الدورة بمواجهة أصحاب الأرض منتخب غانا. غير أنه تم تغيير طارئ في جدول المباريات، بمواجهة جنوب إفريقيا أولًا، وهي المباراة التي خسرها “الخضر” بنتيجة (2-0)، قبل أن تتضاعف خيبة الأمل في لقاء اليوم.

وبهذه النتيجة، بات المنتخب الوطني المدرسي على مشارف الإقصاء المبكر من البطولة، إذ تتضاءل حظوظه في التأهل للدور المقبل.