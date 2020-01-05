خيبة أمل دولية بعد قرار البرلمان العراقي حول القوات الأجنبية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، مساء اليوم الأحد، علقت فيه على قرار البرلمان العراقي، حول إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية.

وقالت المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية: “بينما ننتظر مزيدًا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية لتأثير قرار اليوم وأثره”.

مواصلًا: “نطالب الزعماء العراقيين بقوة على إعادة النظر في أهمية العلاقة الإقتصادية والأمنية المستمرة بين البلدين وإستمرار وجود التحالف الدولي لهزيمة “داعش””.

ومن جهة أخرى، تحدث وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مع رئيس وزراء العراق المستقيل، عادل عبد المهدي.

مؤكدًا على “أهمية إبعاد المنطقة والعالم عن مخاطر الحرب وتفادي تداعياتها وضرورة العمل من أجل خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار للخروج من هذه الأزمة الخطيرة”.

وأجرى الوزير البريطاني إتصالًا هاتفيًا مع الرئيس العراقي برهم صالح، تحدثا خلاله عن تطورات الأوضاع على الساحة العراقية والمنطقة ككل، وتداعيات الضربات الأمريكية الأخيرة على العراق.

وتبنى البرلمان العراقي اليوم قرارا يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، وعدم إستخدامها أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وينص القرار على أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم “داعش” بسبب انتهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين، إذ أنها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.