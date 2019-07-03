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خيبة جديدة لـ “ميسي” مع الأرجنتين !

الرياضة
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خيبة جديدة لـ “ميسي” مع الأرجنتين !
بقلم أمير بهلول

فشل “ليونيل ميسي” نجم برشلونة قيادة منتخب بلاده لنهائي “كوبا أمريكا” وتحقيق حلم الشعب الأرجنتيني بالتتويج بهذه الكأس.

وعنونت صحيفة “آس” الإسبانية بعد إقصاء “التانغو”: “ميسي يعيش الكابوس مجددا.. لقد أصبحت عادة” !

في حين اقتبست صحيفة “ماركا” تصريح “ليو” الذي اتهم في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالانحياز لصالح البرازيل.

أما صحيفة “أولي” الأرجنتينية فعنونت هي الآخرى: “خيبة جديدة..”.

يذكر أن “ليو” فشل في قيادة منتخبه لتحقيق أي لقب قاري (المونديال – كوبا أمريكا) طوال مشاركته مع “التانغو”.


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