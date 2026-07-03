خيبة مونديالية.. إقصاء “الخضر” من الدور الثاني لكأس العالم

أقصي المنتخب الوطني من الدور الثاني لنهائيات كأس العالم، عقب خسارته، اليوم، أمام نظيره السويسري بثنائية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، لتنتهي بذلك مغامرة “محاربي الصحراء” في المحفل العالمي وسط خيبة أمل كبيرة.

ودخلت التشكيلة الوطنية اللقاء بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في فرض الريتم، غير أن المنتخب السويسري باغت “الخضر” بهدف مبكر في الدقيقة 11 عبر المهاجم بريل إيمبولو، الذي استغل ثغرة في الدفاع الجزائري ليهز الشباك. ورغم تلقي الهدف، حاول عناصر النخبة الوطنية تنظيم صفوفهم ونقل الخطر إلى منطقة المنافس، إلا أن الهجمات الجزائرية افتقدت للمسة الأخيرة الحاسمة أمام تنظيم دفاعي سويسري محكم، لينتهي الشوط الأول بتقدم “الساعاتية”.

ومع بداية المرحلة الثانية، تلقى المنتخب الوطني صدمة قوية ساهمت في انهيار خططه، بعد أن تمكن اللاعب السويسري دان ندوي من تعميق الفارق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 46 فور انطلاق الشوط.

وحاول الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إعادة ترتيب أوراقه وضخ دماء جديدة لإنقاذ الموقف، حيث أجرى تغييرات بالجملة شملت إقحام هشام بوداوي بدلاً من نبيل بن طالب، وأنيس حاج موسى مكاناً للقائد رياض محرز، بالإضافة إلى دخول جوان حجام كبديل لرامز زروقي؛ ورغم هذه التعديلات، إلا أن التكتل السويسري حال دون تقليص الفارق والعودة في النتيجة.

ولم تقف المتاعب عند النتيجة فحسب، بل شهدت الأنفاس الأخيرة من المواجهة إصابة المدافع الأيمن رفيق بلغالي، في نهاية وصفت بالسيئة جداً، عكست بوضوح الانهيار البدني الحاد للاعبين فوق أرضية الميدان، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تأهلاً مستحقاً لسويسرا، ومؤجلاً الحلم الجزائري في كتابة تاريخ مونديالي جديد.