خيدي: تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى خزينة الدولة

قال المدير العام الأملاك الوطنية خيدي عبد الرحمان إن مديريته صادرت 139 وحدة اقتصادية وحولتها إلى أملاك الدولة. كما تم تحويل كميات معتبرة من المجوهرات إلى بنك الجزائر.

وأوضح خيدي لدى نزوله ضيفا فوروم الاذاعة الوطنية أنه تم تحويل مبالغ مالية ضخمة الى خزينة الدولة مشيرا في ذات الوقت. إلى أن الجزائر تملك 300 عقار خارج إقليمها. كما لأن هناك عقارات ستحول إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بعد تحويلها إلى ملك للدولة

وتابع المحدث أن مديريته تلقت أكثر من 70 محضر استلام تخص استرداد أملاك ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية. وذلك ضمن جهود السلطات العليا لبلاد التي باشرت العمل على ملف نوعي يتمثل في مكافحة الفساد واسترجاع عائداته.