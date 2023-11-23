خيرا أفعل لكن شرا أجد.. فكيف أتصرف؟

السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة للجميع، سيدتي انشغالي اليوم ليس مشكلة محدد مع طرف معين، بل أمر أتعرض إليه في الكثير من المواقف.

أنا سيدة متزوجة، وأم لبنتين، علاقتي مع أهل زوجي ليست على ما يرام، بالرغم من أني أعامل الكل بطيبة، إلا أنهم سرعان ما ينقلبون عليّ.

وكلما حاولت أن أبرر نيتي ودوافعي أجد نفسي قد دخلت في مشاحنات تُغدي مشاعر الكراهية.

فيوميا أنا مضطرة لأشرح لهذا، وأوضح لتلك سبب تصرفاتي، لدرجة أني على شفى من أن أكره ذاتي. فما النصيحة التي تقدمينها لي سيدتي.

الأخت سماح من العاصمة

الرد:

“السعادة في القلب السليم”

وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك سيدتي معنا وأتمنى من الله التوفيق في الرد عليك. حبيبتي قرأت انشغالك وأحسست بحجم المعاناة التي تكابدينها من أفعال من حولك.

أولا اعلمي أن الخير والشر لا يلتقيان أبدا، ثم اسمحي لي إن قلت أنت مخطئة إن ظننت أنك سوف تحافظين على قدرك وقيمتك بالرد على كل مشاحنة.

فأحيانا عدم الرد هو أحسن رد، فمن عقوبة الله لبعض الناس أن يشغلهم بالخصومات والمشاحنات.

على عكس ذلك أنت بإمكانك إعادة بناء قيمة لنفسك بالتغاضي عن بعض الأمور، ليس خوفا منهم، بل للحفاظ على السكينة والسلام مع نفسك.

لا تتركِ أي شيء في قلبك ضد أحد، دعي الخلق للخالق، وسامحي واغفري وتجاهلي وأحسني الظن، ترفعي بابتسامة جميلة على محياك.

وتميزي بقلب نظيف أينما حل أتى بالخيرات، ونفس سموحة تنثر المسرات، واثبتي ذاتك بحب لزوجك ونجاحك في تربية أبنائك.

والأثر الطيب الذي تتركينه في غيرك بالكلمة الحسنة لا الألفاظ السيئة والتبريرات بدون جدوى.

فالحياة عزيزتي مجرد فرصة ولحظات تستحق أن تعيشها براحة. وتذكري دوما قوله تعالى: “ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”.

أعيدي حساباتك مع نفسك، واعتنقي الرفق أسلوبا لك، وأكيد كل علاقاتك ستكون طيبة بحول الله وعونه.