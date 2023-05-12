خيركوف:”إلتحاقي بالمنتخب الوطني هو ثمرة كفاح لسنوات مضت”

تحدث لاعب المنتخب الوطني، خيركوف غيتون، عن أول إتصال رسمي له مع مسؤولي الفاف، قبل الإلتحاق بالخضر، في آخر تربص.

وصرح غيتون لموقع 90FOOTBALL،أمس الخميس:”تحدثت مع المساعد الأول لبلماضي بتاريخ 11 مارس الماضي، والذي سألني عن إمتلاكي للوثائق اللازمة للإلتحاق بالخضر، وفي تلك الفترة كنت بصدد إستخراج جواز السفر الجزائري”.

وأضاف خيركوف:”بعدها تلقيت إتصالات من مسؤولي الفاف وأكدوا على مساعدتي في الإسراع في إستخراج جواز سفر الجزائري، وإسترجعته بعدها بأسبوع من قنصلية الجزائر بمدينة ليل”.

وأوضح المتحدث:”حينها لم أكن أعتقد أنني سأُستدعى لتربص شهر مارس، وعندما كنت في الطائرة عائدا لمدينة باستيا تلقيت إتصالا من والدي”.

وختم خيركوف حديثه:”قال لي والدي في المكالمة، أنه تلقى إتصالا من مسؤولي الفاف، أكدوا له إستدعائي للمنتخب الوطني، ذرفت الدموع بعد هذا الإتصال وكنت جد فخور باللعب بجوار بلاعبين كبار كمحرز وبن ناصر، وكان إلتحاقي بالمنتخب الوطني هو ثمرة كفاح لسنوات مضت”.