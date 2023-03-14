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الرياضة

خيركوف:”متعلق بأصولي الجزائرية وسأذهب للقنصلية للحصول على الجنسية”

بقلم فيصل زيان بوزيان
خيركوف:”متعلق بأصولي الجزائرية وسأذهب للقنصلية للحصول على الجنسية”
  • 2007
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كشف لاعب نادي باستيا الفرنسي، كيفن فان دان خيركوف، عن تعلقه بأصوله الجزائرية، وإستعداده لتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً.

ونقل أمس موقع “ليكيب” الفرنسية تصريحات اللاعب والتي كشف فيها:” يجب أن أذهب لحجز موعد في القنصلية للحصول على جنسية مزدوجة”.

وأضاف اللاعب خيركوف:” أنا مرتبط بأصولي وأنا فخور بها، وسأواصل التأكيد مع فريقي، فهذا هدف صغير في رأسي”.

وأوضح ذات اللاعب:”قد أضيع التربص المقبل لسوء الحظ، لذا سأعمل على الحضور في التربصات المقبلة”.

وختم خيركوف:”زُرت الجزائر مرة واحدة، أجدادي مدفنون هناك، وأنا فخور بذلك”.

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