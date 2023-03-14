خيركوف:”متعلق بأصولي الجزائرية وسأذهب للقنصلية للحصول على الجنسية”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف لاعب نادي باستيا الفرنسي، كيفن فان دان خيركوف، عن تعلقه بأصوله الجزائرية، وإستعداده لتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً.
ونقل أمس موقع “ليكيب” الفرنسية تصريحات اللاعب والتي كشف فيها:” يجب أن أذهب لحجز موعد في القنصلية للحصول على جنسية مزدوجة”.
وأضاف اللاعب خيركوف:” أنا مرتبط بأصولي وأنا فخور بها، وسأواصل التأكيد مع فريقي، فهذا هدف صغير في رأسي”.
وأوضح ذات اللاعب:”قد أضيع التربص المقبل لسوء الحظ، لذا سأعمل على الحضور في التربصات المقبلة”.
وختم خيركوف:”زُرت الجزائر مرة واحدة، أجدادي مدفنون هناك، وأنا فخور بذلك”.
رابط دائم : https://nhar.tv/ipnKS