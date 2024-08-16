خير الدين برباري يعقد ندوة صحفية بمقر الهيئة الأولمبية غدا

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عن برمجة رئيس البعثة الجزائرية لألعاب باريس 2024 خير الدين برباري ندوة صحفية غدا.

وقالت أن الندوة الصحفية ستجري على الساعة 10:30 صباحا بمقر الهيئة الأولمبية ببن عكنون.

و من المنتظر، أن يتطرق خير الدين برباري، إلى إنجازات الأبطال الجزائريين الذين تألقوا في الألعاب الأولمبية التي جرت في باريس، أبرزهم الثلاثة إيمان خليف وكيليا نمور و جمال سجاتي.

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