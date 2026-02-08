خير الدين مضوي يتعرض لعقوبة الإيقاف لـ6 أشهر في ليبيا

سلّطت لجنة تنظيم المسابقات للاتحاد الليبي لكرة القدم، عقوبة قاسية، ضد الجزائري خير الدين مضوي، مدرب نادي النصر الليبي.

وكشفت تقارير صُحفية ليبية، عن فرض عقوبة الايقاف لمدة 6 أشهر، في حق المدرب مضوي، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 4 ألاف دينار ليبي.

وتأتي هذه العقوبة، بسبب احتجاج مضوي، على قرارات الحكم الذي أدار مباراة فريقه النصر، ضد الأخضر الليبي، في الدوري المحلي، ما كلّفه الطرد بالبطاقة الحمراء.

وقدمت إدارة نادي النصر الليبي، طعنا لدى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الليبي، احتجاجا على القرار الذي يقضي بحرمان مدربهم الجزائري خير الدين مضوي، من مرافقة الفريق لستة أشهر.

يذكر أن خير الدين مضوي، سيجل نتائج جد ايجابية هذا الموسم مع ناديه النصر الليبي، الذي يتصدر ترتيب مجموعته في البطولة المحلية.