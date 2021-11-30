خير الكلام ما قّلّ ودلّ

“ولا تيْأَسوا مِن رَوْحِ الله إنّه لا ييْأَسُ مِن رَوْح الله إلا القومُ الكافرون”

فحين يرحل الأمل من حياتنا ولم يبقى إلا بقايا أشلاء نلملمها كما نقف حائرين ترسو على أعيننا المدامع. حيث حين رحل الأمل صار العالم اسود وحالك اشد من سواد الليل.

استعيدوا الأمل

فالأمل هو الزاد في طريق العمل. لأنه المؤنس وهو ذلك الحبيب في زمن الغربة.مثلما هو ثقتنا بأنفسنا وقدراتنا اللامحدودة. كما أن الأمل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة.

ومن خلالها يدخل نور ليضئ لنا الدروب المعتمة التي قد تخلفها نوائب الدهر.. الأمل هو المحرك الخفي لخطوات الإنسان الواثقة على درب الحياة إلي المرتقى الصاعد والقمة العالية. والأمل مثل الشوق الدائم لغد مشرق حيث تنتهي فيه الشرور وتختفي فيه الآلام

خير الكلام ما قّلّ ودلّ

الأمل يا سادة هو تلك الشربة المنعشة من الماء لمن أسقطه العطش وعجز عن الوقوف.و هو مثل الشمس في كبد السماء وكما علينا أن نراه دائما..

كما أن الأمل مثل سلوى الخاطر.. وأنس ذلك المولع.. وعوض ذلك المفقود..

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