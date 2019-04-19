“خيسوس” و”ساني” يفتحان الطريق أمام “محرز”

كشف البرنامج الإسباني الشهير “الشيرينغيتو”، أن 7 أو 8 لاعبين من “مانشستر سيتي” في طريقهم للرحيل عن النادي الإنجليزي.

ومن بين هؤلاء اللاعبين: “غابريال خيسوس” و “ليروي ساني” حيث يريدان المغادرة بسبب قلة الدقائق التي منحت لهما.

خاصة الألماني “ليروي ساني” الذي بات لا يشارك سوى في دقائق قليلة والنقطة التي أفاضت الكأس كانت مشاركته في دقيقتين في ذهاب الدور الربع النهائي في “التشامبينزليغ” و 10 دقائق في الإياب أمام “توتنهام” في دوري الأبطال.

رحيل “ساني” و”خيسوس” سيفتح المجال لـ “رياض محرز”، حتى يكون منافسا مباشرا لـ “سيلفا” وحتى “سترلينغ”.