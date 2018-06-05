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“خيسوس” يُصر على “سليماني” في المملكة

الرياضة
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“خيسوس” يُصر على “سليماني” في المملكة
بقلم إسماعيل عشاش

لا يزال نادي “الهلال” السعودي مُهتما كثيرا بخدمات الدولي الجزائري، إسلام سليماني، بدليل تقديمه لعرض رسمي لاستعارته من “ليستر سيتي” الإنجليزي.

وأشارت تقارير إعلامية في المملكة، بأن المُدرب “خورخي خيسوس” والمُرشّح للوصول لـ”الموج الأزرق” قريبا، هو من يُصرّ على “سوبر سليم”.

ويعرف “خيسوس” رأس الحربة جيدا، بعدما قاده لتحقيق أفضل موسم إحترافي سنة 2016، وفتح له أبواب “الفوكسيس” في صفقة تاريخية.

ولايُعارض “ليستر”، رحيل صاحب الـ29 عاما، ولكنه يُصر على أن يكون ذلك عن طريق بيع عقده، لا على شكل إعارة.

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