خيول أصيلة مهددة بالإنقراض لغياب العلف والأدوية بوهران

أوضاع كارثية يعيشها مركب الفروسية وتربية الخيول عنتر بن شداد بالسانية في وهران بعد توقف النشاط به لأكثر من 4 أشهر وعدم تلقي المربين والفرسان وحتى الملاك لاجورهم مع انتشار فيروس كورونا.

هذه الوضعية أصبحت تهدد نشاط تربية الخيول الذي يسير نحو الانحطاط أمام ارتفاع أسعار العلف دون الحديث عن تكاليف التربية من أدوية وعلاج والتي تتطلب مبالغ مالية تفوق قدراتهم رغم بذلهم قصارى جهدهم وتمويلهم الذاتي في سبيل رعاية الخيول على حساب عائلاتهم.

سلالة من الخيول العربية الأصيلة في طريقها للاتقراض سيحتضر قطاع تربيتها أمام غياب العلف وعدم توفر الأدوية ان لم تتدخل الجهات الوصية ووزارة الفلاحة بالالتفات إلى انشغالات المربين ودعمهم من أجل النهوض بشعبة تربية الخيول وتطويرها بالجزائر.