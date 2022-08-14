خَفض الأسعار وحَسن الخدمات.. مركب سيدي فرج يستعيد نشاطه

يطمح المركب السياحي لسيدي فرج، إلى أن يصبح قطبا سياحيا بامتياز من خلال تقديم أفضل الخدمات وبأسعار تنافسية إلى رواده وزبائنه.

واستعاد المركب نشاطه خلال موسم الاصطياف الجاري، بعد سنتين من الركود جراء انتشار وباء كورونا.

وحسب ما كشف عنه الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج، سعيدي عبد الحق العلواني، لوكالة الأنباء، فقد خضعت مختلف الهياكل والمنشآت التابعة للمركب إلى عمليات تهيئة وعصرنة واسعة.

وهو الأمر الذي ساهم في تحسين نوعية الخدمات التي يوفرها المركب. كما ساهم في خفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 و 25 بالمئة،

وأوضح سعيدي أن عملية التهيئة والعصرنة أنجزت بصفة نهائيا بكل من فندقي “المرسى” وإقامة “مارينا” اللذين دخلا حيز الخدمة في شهر جوان من العام الماضي.

حيث تم تخصيصهما آنذاك لإقامة أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين قدموا الى أرض الوطن وخضعوا لإجراءات الحجر الصحي.

7 مليار دج لإعادة تهيئة وعصرنة فنادق المركب

وأضاف نفس المسؤول أن مجلس مساهمات الدولة خصص غلافا ماليا يقدر ب7 مليار دج. لإعادة تهيئة وعصرنة مختلف المؤسسات الفندقية العمومية التابعة للمركب السياحي لسيدي فرج.

مشيرا إلى أنه تم لحد الآن استهلاك حوالي 50 بالمئة من هذا الغلاف المالي. وأن العملية ستتواصل لتشمل المؤسسات الفندقية المتبقية من بينها فندق “المنار”.

وأضاف ذات المسؤول، أن المركب سجل بداية هذا الموسم “إقبال كبير من طرف المواطنين. الذين فضلوا المركب السياحي لسيدي فرج لقضاء عطلتهم الصيفية”.

مرجعا ذلك الى “الجهود المبذولة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية لإعادة بعث السياحة.

وذكر سعيدي بهذا الخصوص أن تخفيض الاسعار يندرج ضمن هذا المسعى الرامي الى بعث النشاط السياحي مجددا لاستقطاب السياح وتحفيزهم على قضاء عطلتهم في الجزائر بدل التوجه الى الخارج.

مشيرا الى أن نسبة الاقبال على فنادق المركب السياحي لسيدي فرج بلغت لحد الآن 95 بالمئة مقارنة بسنتي 2018 و 2019، حيث كانت لا تتعدى 60 بالمئة.

برامج وأنشطة ترفيهية وفنية للعائلات

وبالموازاة مع ذلك، تم تسطير برامج وأنشطة ترفيهية وفنية، لاسيما لفائدة الأطفال، بهدف خلق جو عائلي مريح للمقيمين بالفنادق.

مشيرا في نفس السياق الى أنه سيتم خلال هذا الاسبوع إعادة بعث سهرات مسرح الهواء الطلق لسيدي فرج المعروف باسم “الكازيف”.

كما تم تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال بهدف الترويج للخدمات والمنتجات السياحية التي تضمنها مختلف الوحدات. وإطلاع الزبون عليها وكذا الأسعار المقترحة.

وتبلغ قدرة الاستيعاب في المركب السياحي لسيدي فرج الذي يضم فنادق المرسى، المنار، الرياض. الشاطئ الأزرق وإقامة “مارينا”، فاقت 2298 سرير. كما تتوفر على عدة هياكل مرافقة للاستجمام والترفيه.