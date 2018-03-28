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خُطة “ماشي مليحة”..تفضح تناقض ماجر!

الرياضة
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خُطة “ماشي مليحة”..تفضح تناقض ماجر!
بقلم إسماعيل عشاش

وضع الناخب الوطني، رابح ماجر نفسه في موقف مُحرج بإعتماده على خُطة كان يسخر من أسلافه عندما كانوا يُطبقونها.

وقرّر صاحب الكعب الذهبي الاعتماد على الـ”4-4-2″، وهو الذي كان يصفها منذ وقت غير بعيد بخُطة “ماتخرجش على أي فريق”.

ويتذكر الجميع تحليلات أسطورة “بورتو” خلال سنة 2015 عندما قال وبصريح العبارة :”هذا سيستام ماشي مليح لأنك تفتقد صانع الألعاب”.

يذكر بأن التعداد الهجومي لـ”الخضر” هو نفسه الذي كان متواجدا فترة “غوركوف”، مما يكشف “التناقض” الذي يتميز به رابح ماجر.


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التعليقات (3)

  • عبدو

    مادام فرحات يلعب في الدفاع ما ناقص غير يحط محرز حارس مرمى . وزيد هو يدعو الى تشبيب الفريق ويستدعي بن موسى 35 سنة ؟

  • racine

    سبحان الله 40 مليون مدرب علاش عليكم الكره لماجر
    الاعبين مزدوجي الجنسية هم سبب الخسارة في الودية
    اداء المحليين احسن

  • البريكول

    اتركوا الراجل يخدم المدرب البلجيكي ادانا للهاوية وفي منافسة قارية “كأس افريقيا”وفات اللي فات وهذا غير ماتش ودي الله يهدينا وزيد ما لزمش ننساو بلي راهم معاه زوج مدربين محنكين تفاؤلوا خيرا

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