خُطة “ماشي مليحة”..تفضح تناقض ماجر!

وضع الناخب الوطني، رابح ماجر نفسه في موقف مُحرج بإعتماده على خُطة كان يسخر من أسلافه عندما كانوا يُطبقونها.
وقرّر صاحب الكعب الذهبي الاعتماد على الـ”4-4-2″، وهو الذي كان يصفها منذ وقت غير بعيد بخُطة “ماتخرجش على أي فريق”.
ويتذكر الجميع تحليلات أسطورة “بورتو” خلال سنة 2015 عندما قال وبصريح العبارة :”هذا سيستام ماشي مليح لأنك تفتقد صانع الألعاب”.
يذكر بأن التعداد الهجومي لـ”الخضر” هو نفسه الذي كان متواجدا فترة “غوركوف”، مما يكشف “التناقض” الذي يتميز به رابح ماجر.
التعليقات (3)
مادام فرحات يلعب في الدفاع ما ناقص غير يحط محرز حارس مرمى . وزيد هو يدعو الى تشبيب الفريق ويستدعي بن موسى 35 سنة ؟
سبحان الله 40 مليون مدرب علاش عليكم الكره لماجر
الاعبين مزدوجي الجنسية هم سبب الخسارة في الودية
اداء المحليين احسن
اتركوا الراجل يخدم المدرب البلجيكي ادانا للهاوية وفي منافسة قارية “كأس افريقيا”وفات اللي فات وهذا غير ماتش ودي الله يهدينا وزيد ما لزمش ننساو بلي راهم معاه زوج مدربين محنكين تفاؤلوا خيرا